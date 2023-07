Ecarta Musical tem inscrições abertas até dia 31 de julho para oito shows

O projeto Ecarta Musical está com inscrições abertas até 31 de julho para o edital de seleção de oito shows, entre setembro de 2023 a janeiro de 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas em formulário especial no site da Fundação Ecarta. Cantores, instrumentistas e grupos do Rio Grande do Sul podem participar. Interessados devem se inscrever através deste link. Os critérios de seleção levam em conta o ineditismo da proposta, a qualidade artística dos candidatos, o currículo dos integrantes do grupo, o detalhamento objetivo e coerente da proposta e adequação à estrutura física e conceitual do palco das apresentações. Cada show selecionado recebe colaboração financeira. As propostas serão avaliadas por uma comissão especialmente instituída para esta edição do edital e o resultado divulgado em 9 de agosto no site da Fundação. O Ecarta Musical é um dos cinco projetos da Fundação Ecarta e foi criado há 18 anos, junto com a instituição. Neste período realizou-se mais de 350 shows para cerca de 20 mil pessoas. Os shows têm entrada franca e acontecem quinzenalmente na sede da Ecarta, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo no canal da Fundação Ecarta no YouTube.