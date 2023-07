UCS Orquestra homenageia 65 anos da Bossa Nova em concerto na Casa da OSPA

A Bossa Nova está completando 65 anos do lançamento do icônico LP Canção do Amor Demais, que marca a estreia da consagrada dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes, compositores da segunda música mais gravada no mundo, Garota de Ipanema. Este LP e outros momentos marcantes do movimento da Bossa Nova são a fonte inspiradora dos arranjos criados por Pedrinho Figueiredo para uma formação reduzida, com uma sonoridade especial, da UCS Orquestra, que estará sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt neste sábado (8), às 17h, na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1501). Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 40,00.Após circulação em 10 cidades do interior do estado em março deste ano, Bossa Nova no RS chega à capital com uma seleção de composições importantes e representativas da história do gênero que levou a música brasileira mundo afora e que ainda emociona e surpreende pela sua beleza e riqueza de construção harmônica e melódica. O programa apresenta clássicos assinados por Tom Jobim como Samba do Avião, Águas de Março, Triste e Wave, esta em parceria com Vinícius de Moraes, que também tem incluído no repertório a simbólica Chega de Saudade, Garota de Ipanema e Outra Vez. A ideia, muito bem acolhida pelo maestro Manfredo Schmiedt, partiu de Pedrinho Figueiredo – montar um concerto para comemorar os 65 anos da Bossa Nova com uma seleção de músicas do gênero e contar algumas passagens que marcam a história do movimento. No espetáculo Pedrinho é quem conta esses fatos pra plateia, toca flauta transversa e sax soprano, acompanhado pela formação especialmente criada para executar os arranjos de Bossa Nova no RS.