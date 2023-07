Orquestra de Violões da Casa da Música faz seu concerto de estreia neste sábado (8)

Neste sábado (8), às 15h, a Paróquia Nossa Senhora da Pompéia (rua Barros Cassal, 220) recebe o concerto de estreia da Orquestra de Violões da Casa da Música. Em seu repertório a Orquestra irá apresentar arranjos do folclore brasileiro, movimentos de uma suíte escrita por Lou Warde e uma peça de Guerra-Peixe. O evento é gratuito. Formada em 2023, a Orquestra de Violões da Casa da Música é um projeto idealizado pelos professores violonistas Amanda Carpenedo e Marcel Estivalet e por Angela Diel, conceituada cantora lírica e fundadora da Casa da Música. Tendo em vista o fato de Porto Alegre ser um expoente internacional do violão, somado às suas experiências atuando em formações musicais similares durante seu período de aperfeiçoamento em Portugal, Amanda Carpenedo encabeça o projeto que inaugura o formato na capital do estado, coordenando e regendo a orquestra que conta atualmente com 12 violonistas selecionados mediante audição no início do ano, em sua maioria oriundos do Instituto de Artes da UFRGS ou do curso de música do IFRS.