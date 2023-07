Casa de Cultura Mario Quintana recebe feira de discos neste sábado (8)

A Discoteca Pública Natho Henn, em parceria com o Instituto Estadual de Música (IEM), a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e o RS Criativo, promove a Vitrola - Feira de Vinil neste sábado (8), na Travessa Rua dos Cataventos. O evento acontece das 12h às 19h e comemora o aniversário de 68 anos da discoteca. Além dos pontos de venda de discos, a feira terá discotecagem dos produtores do evento, os DJs Damon Meyer e Manoel Canepa, do DJ convidado Marcelo Andres e show da banda Doce Cravo, que fará sua estreia em Porto Alegre. A entrada é franca.



A feira Vitrola existe desde 2019 como consequência da atividade de garimpo e comercialização de vinis do idealizador do evento, Damon Meyer, que já participou de outras feiras da cidade. Após a pandemia, Manoel Canepa, amigo e parceiro de outras produções de Meyer, começou a co-produzir o evento. Atualmente ela é mais do que um lugar para adquirir discos, ela tornou-se um espaço de troca entre os entusiastas da mídia física.

A discotecagem do evento será feita com discos do acervo da Discoteca Pública Natho Henn e, na data, a discoteca, localizada no quarto andar da CCMQ, estará aberta para visitação do público.