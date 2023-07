Arraiá do Shopping Iguatemi promove últimos eventos neste fim de semana

Ainda em clima de festa junina, o Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800) celebra os últimos dias de festividade no shopping com mais atividades abertas ao público. Com food trucks, música, comidas típicas e brincadeiras temáticas, o Arraiá no Pátio funciona até este domingo (9). Neste sábado (8), das 16h às 19h, a DJ Tais Scherer participa do Arraiá comandando uma festa estilo Balonê.O ambiente é coberto para o público se divertir independentemente do clima. As principais atrações, disponíveis gratuitamente, são jogo da argola, pescaria, jogo do burro e touro mecânico. A Griffe Patisserie estará à frente da cozinha, com cardápio típico, como pipoca, pinhão, caldinhos, palha italiana de paçoca, arroz de leite, quentão e entre outros itens. Além deles, outras marcas estarão presentes com bebidas e comidinhas para alegrar os convidados: as cervejarias Galeza, Al Capone e Veterana, a lancheria Recheadinhos e a Dona Maria Biscoiteria. O Iguatemi conta ainda com a parceria da marca Maria Xica com venda de acessórios e com pinturas faciais para a diversão do público.