Projeto Ouviravida homenageia Waldir Azevedo, Vinícius de Moraes e Chico Buarque em espetáculo neste sábado (8)

Neste sábado (8), as crianças do projeto social Ouviravida realizam um espetáculo musical gratuito e aberto à comunidade. Serão cerca de 200 crianças reunidas, apresentando músicas em flauta doce, coral e percussão, acompanhadas pelos professores Daiana Fulber (canto e conjuntos musicais), Isac Costa Soares (Flauta doce e Trompete), Lucas Kinoshita (Percussão), Angelo Primon (violão), Nise Franklin (teclado) e Leonardo Perroni (flauta transversa). O evento acontece às 16h, na Paróquia Mãe do Perpétuo Socorro (Rua Um, 140).



No repertório, as crianças homenageiam três importantes nomes da história da música brasileira: Waldir Azevedo (pelos 100 anos de nascimento), Vinícius de Moraes (110 anos de nascimento) e Chico Buarque, por Os Saltimbancos, com a música História de uma Gata.



Idealizado pelo maestro Tiago Flores, o Ouviravida oferece aulas gratuitas para crianças da Vila Pinto, no Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. O objetivo é promover a educação musical popular e trabalhar a autoestima de jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto conta com a coordenação pedagógica de Nise Franklin e com uma equipe de professores formada por Lucas Kinoshita, Isac Costa, Daiana Fulber, Angelo Primon e Leonardo Perroni. As aulas ocorrem no Centro São José e Perpétuo Socorro – entidades beneficentes que atendem crianças e jovens no turno inverso ao da escola.



O projeto surgiu em 1999 e esteve ativo até 2007 – quando, por falta de apoio, teve de encerrar suas atividades. A retomada só foi possível dez anos depois, em 2017. Atualmente, o Ouviravida atende cerca de 200 crianças, com aulas de canto, flauta, percussão, flauta transversal, teclado, gaita, violão e trompete.