Temporalis, exposição de Claudia Flores, Helena d´Avila e Laura Fróes abre neste sábado (8)

As artistas visuais Claudia Flores, Helena d'Avila e Laura Fróes, contemporâneas de formação no Instituto de Artes da Ufrgs no início dos anos 1990, propõem a exposição Temporalis, que abre neste sábado (8), às 15h, no Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230). Em suas vivências, convivência e trocas, essas três mulheres identificam aspectos formais e modi operandi similares e recorrentes que as aproximam. As obras ficam no local até agosto, com entrada franca de terça a sábado, das 13h30min às 18h e nos domingos das 14h às 18h30min. No texto de apresentação da mostra, Yuri Flores Machado registra a marca da passagem do tempo na prática das artistas, no fazer e refazer, no recortar e colar de pinturas e desenhos, no reaproveitamento de trabalhos já feitos, que voltam a ser olhados para novas investidas, resultando inéditos no presente. Claudia Flores pinta sobre algumas de suas pinturas. Helena d'Avila recorta e reorganiza um trabalho que se danificou, Laura Fróes imprime um trabalho que não existe mais a partir do registro que guardou. Essas e outras propostas serão vistas na galeria do Museu do Trabalho, permitindo ao público conhecer os processos individuais e os pontos que fazem suas produções dialogarem.