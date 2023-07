Chitãozinho e Xororó celebram 5 décadas de carreira em show no Araújo Vianna

Dois dos maiores nomes do sertanejo, Chitãozinho e Xororó retornam ao Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (9), às 20h, com a turnê mundial em comemoração aos seus mais de 50 anos de carreira. Sucessos como Galopeira, Fio de Cabelo e No Rancho Fundo são alguns dos confirmados no espetáculo. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 152,00.Considerados reis da música sertaneja, os irmãos trazem aos fãs gaúchos o show Por todos os tempos que celebra as cinco décadas de música, revisitando os maiores clássicos de suas carreiras. Chitãozinho e Xororó atingiram a marca de 40 milhões de discos vendidos, 39 álbuns inéditos, dez DVDs, cinco prêmios Grammy, centenas de discos de ouro, platina e diamante, programas de televisão e uma homenagem da X-9 Paulistana que contou sua história.A dupla gravou o primeiro disco, Galopeira, em 1970, mas o sucesso veio oito anos depois com 60 Dias Apaixonados, que deu o primeiro disco de ouro. O reconhecimento do grande público veio em 1982 com a música Fio de Cabelo, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Ao longo da carreira, criaram clássicos como Se Deus Me Ouvisse, Fogão de Lenha, No Rancho Fundo, Brincar de Ser Feliz, Página de Amigos e Alô, entre outros.