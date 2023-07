Hique Gomez e Renato Borghetti se juntam pela primeira vez em concerto gratuito

Hique Gomez e Renato Borghetti, acompanhados pela Orquestra de Câmara da Ulbra, se apresentam no Consertasso, neste domingo (9), às 17h, na Praça Gustavo Langsch (Rua Artur Rocha, s/n - Bela Vista), uma das mais bonitas da capital gaúcha. O evento é gratuito, com doações de roupas para a Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Em caso de chuva, o evento será transferido para uma data a ser definida. O evento une os repertórios de Hique Gomez e Renato Borghetti, como Barra do Ribeiro e arranjos especiais de Hique Gomez para clássicos gauchescos como Couro Cru, além de outras surpresas. Já a Orquestra da Ulbra vem desenvolvendo um trabalho de excelência junto a comunidades artísticas de Porto Alegre com concertos de alto padrão já há mais de 20 anos. Música clássica de alto nível, junto a programas de música popular com concertos para grandes públicos, inclusive no auditório Araújo Vianna, sempre coordenada pelo maestro Tiago Flores.