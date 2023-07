Baita Troço e Blow Up se unem em evento no Fuga Bar neste domingo (9)

Neste domingo (9), a partir das 12h, o Fuga Bar (rua Álvaro Chaves, 91) será palco, pista e galeria da mistura entre o microfestival Baita Troço e a tradição da festa Blow Up. Criando um caldeirão de música, gastronomia, skate e arte, o evento tem ingressos disponíveis na Sympla, por R$50,00. Na hora e no local estarão por R$70,00 e R$80,00. A música comanda a coisa toda, com shows de artistas como o grupo Da Guedes, a banda Diretoria e o feat. do DJ Fredi Chernobyl com MC Cristal. Além disso, a discotecagem pop, rock, eletrônica e brasileira da Blow Up Crew, recebe Buiu Rodrigues e sua seleção, que vai do rock ao funk, do soul ao reggae. A equipe Street Talk estará presente, trazendo o melhor do skate das ruas para dentro do Fuga Bar, numa jam session de rodinhas. Vai rolar grafite com o artista True Souz, produzindo arte ao vivo pra galera. Também tem a Feira do Vinil Poa, para quem gosta de garimpar uns bolachões. Além disso, o evento conta com flash tattoos com a equipe do estúdio Santa Madre.