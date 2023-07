Recital gratuito na Casa da OSPA revisita sucessos das lives da OSPA, agora em formato presencial neste domingo (9)

Neste domingo (9), às 18h, o público da OSPA terá a oportunidade de assistir presencialmente duas apresentações que fizeram sucesso na série de lives realizada durante a pandemia de COVID-19, em 2020, pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). Desta vez, será possível conferir no próprio local um trio e um quinteto de músicos da OSPA interpretando obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Erwin Schulhoff e Richard Strauss. O evento foi batizado de Quintrio e integra a Série Música de Câmara, que tem entrada franca e por ordem de chegada. O recital começa com o Trio Schulhoff, formado pelos músicos Arthur Elias (flauta), Leonardo Bock (viola) e Rafael Figueredo (contrabaixo). O grupo toma o nome emprestado de Erwin Schulhoff (1894 – 1942), compositor tcheco que morreu em um campo de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial. De sua autoria, o trio executa Concertino para Flauta, Viola e Contrabaixo. O Concertino de Schulhoff foi apresentado pelo trio na OSPA Live de 13 de junho de 2020 e atualmente pode ser visto no YouTube. Reprisando aquele recital, o grupo apresenta também um arranjo original para Prelúdio e Fuga nº 1 em Ré Menor, K. 404, do grande compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). A obra contém uma releitura de Mozart para uma fuga de Bach, que agora é apresentada em um arranjo para quinteto.A segunda parte do recital fica a cargo de um quinteto de músicos da OSPA formado por Rafael Figueredo (contrabaixo), Luiz Guilherme Nóbrega (violino), Diego Grendene (clarinete), Nadabe Tomás (trompa) e Ange Paola Bazzani (fagote). O grupo revisita a obra Till Eulenspiegel, de Richard Strauss (1864 – 1949), executada na OSPA Live de 24 de outubro de 2020 e também disponível no YouTube. Trata-se de um poema sinfônico que conta a história de um dos personagens mais populares do folclore alemão do século XIII. A obra de 1895, composta para orquestra, ganhou um arranjo para quinteto feito pelo compositor e musicólogo vienense Franz Hasenöhrl que traz o nome Till Eulenspiegel, Einmal Anders! (ou Till Eulenspiegel, desta vez um pouco diferente).