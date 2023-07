Presidente da Fecomércio-RS anuncia criação de Orquestra Jovem do Sesc no Estado

O Rio Grande do Sul terá uma Orquestra Jovem do Sesc. O anúncio foi feito pelo presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, durante o lançamento da 12ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, na noite desta terça-feira (4).

Projeto que une educação musical e inclusão social ao oferecer cursos de instrumentos e prática de conjuntos para adolescentes, o Sesc Orquestra Jovens foi criado em 2004 e está presente, atualmente, no Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. No Rio Grande do Sul, ele está sendo estruturado, como projeto-piloto, em Pelotas, com a expectativa de ser expandido para outras cidades.