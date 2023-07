Fábio Torres traz canções autorais e clássicos de todo o país no piano em show neste sábado (8)

Neste sábado (8), às 21h, Fabio Torres desembarca em Porto Alegre com o show da turnê Sarau, seu primeiro trabalho integralmente ao piano solo. É também a primeira vez em que ele aborda composições de outros autores, em oposição aos seus três primeiros álbuns totalmente voltados às próprias obras. A apresentação será no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), com ingressos à venda na Sympla por a partir de R$ 80,00.Trata-se de um diário de "canções da pandemia", melodias e harmonias autorais, que aqueceram o espírito do músico em dias e noites desafiadores, e de outros compositores, como Agnus Sei (João Bosco/Aldir Blanc), Haja Coração (Hermeto Paschoal), Morro Dois Irmãos e O Meu Amor (Chico Buarque), Moreneide (Heraldo do Monte), O Grande Amor (Tom Jobim/Vinícius de Moraes), Viver de Amor (Toninho Horta).Sarau é, também, uma viagem melódica geográfica pelo Brasil. Ou, como Fabio Torres mesmo diz, "o país inteiro cabe num piano". Ele toca as músicas do lugar onde está. Em Porto Alegre não será diferente. O pianista interpretará canções que falam intimamente com o público, como Estrela, Estrela, de Vitor Ramil.