Obra inédita de Zé do Caixão chega ao CineBancários nesta quinta-feira (6)

Após trajetória em diversos festivais, A Praga, longa-metragem inédito de Zé do Caixão, chega ao CineBancários (Rua General Câmara, 424) nesta quinta-feira (6), na sessão das 19h. Amantes do horror e das obras de José Mojica Marins terão oportunidade de assistir no cinema à cópia restaurada de seu último trabalho inédito.A primeira exibição de A Praga aconteceu em 2021, durante o 54º Festival de Cinema de Sitges, na Espanha. Concebido inicialmente como um episódio do programa Além, Muito Além do Além, escrito por Rubens Francisco Lucchetti e exibido pela TV Bandeirantes entre 1967 e 1968, teve a primeira versão da história perdida em um incêndio na emissora. Em 1980, Mojica decidiu refilmá-la, mas acabou não conseguindo concluir o trabalho. Após mais de 15 anos empenhado na recuperação das obras de Mojica, Puppo finalmente conseguiu encontrar os rolos de filme originais do projeto, que eram considerados perdidos. Sabendo da grande afeição do mestre pela obra, o produtor trabalhou na correção de cores, remasterização sonora, trilha musical e até na inclusão de dublagem, já que as gravações das vozes originais não foram encontradas. A história deste processo de restauro em 4k foi registrada em um curta-metragem documental que antecede a exibição da obra em si.Diferente de outros trabalhos de Mojica, em A Praga, ele não aparece como ator, e sim, como um narrador que convida a audiência a mergulhar na assustadora história de Juvenal (Felipe Von Rhein), um jovem que, ignorando os perigos de se aproximar de uma velha senhora, provoca-a e é amaldiçoado por sua ira. Começa, então, uma corrida desesperada na tentativa de se livrar da praga e sobreviver aos horrores proferidos pela bruxa.