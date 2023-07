Dirigido por Clarissa Campolina, Canção ao Longe chega aos cinemas nesta quinta-feira (6)

Novo longa-metragem da realizadora Clarissa Campolina, Canção ao Longe estreia nos cinemas nesta quinta-feira (6), após atravessar o circuito de festivais. O drama de ficção acompanha a busca de Jimena (Mônica Maria) por sua identidade e por seu lugar no mundo. A jovem deseja mudar-se da casa, que compartilha com a mãe e a avó, e onde se sente deslocada. Ela também precisa romper com seu pai, com quem mantém uma troca de cartas à distância. Nesse movimento, Jimena lida com sua origem, seu corpo, suas escolhas e se depara com o silêncio de suas relações familiares. Através do seu olhar, o filme levanta questões sobre classe, família, tradição, raça e gênero. O filme trata do rito de passagem para a vida adulta da jovem arquiteta Jimena, protagonizado pela atriz, artista visual e tatuadora Mônica Maria, em seu primeiro papel em longa-metragem.