Paisagem Marinha, com direção de Regius Brandão, faz curta temporada no Theatro São Pedro

sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9), sempre às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe o espetáculo Paisagem Marinha, de Edward Albee. Encenada pela primeira vez no Brasil, a montagem gaúcha com direção de Regius Brandão, traz no elenco Gisele Lery, Fera Carvalho Leite, Pedro de Oliveira e o próprio Regius Brandão. Os ingressos estão à venda no site Nesta, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe o espetáculo. Encenada, a montagem gaúcha com, traz no elencoe o próprio Regius Brandão. Os ingressos estão à venda noda casa, por R$ 60,00.

Paisagem Marinha é uma das peças do consagrado autor que foi premiada com o Prêmio Pulitzer, ao lado de Quem Tem Medo de Virginia Woolf e Três Mulheres Altas. Em um trecho deserto de praia, um casal de meia-idade, Nancy e Charlie, conversam enquanto relaxam fazendo um piquenique. Falam ociosamente sobre casa, família e sua vida juntos: seus sonhos e planos, em face da chegada de suas aposentadorias. Ela sonha em morar a beira-mar, viajar, viver intensamente o tempo que lhes resta viver. Ele resiste, declara seu cansaço e sua vontade de simplesmente não fazer nada.



De repente, eles são surpreendidos por duas criaturas antropomórficas saídas do mar. Um casal de lagartos, Sarah e Leslie, que decidiram deixar as profundezas do oceano para viverem em terra. O medo inicial, e depois as suspeitas de uns sobre os outros, logo são substituídos pela curiosidade e, em pouco tempo, os humanos e os lagartos (que falam admiravelmente a língua dos humanos) estão engajados em um diálogo fascinante.

Os lagartos, queestão em um estágio muito avançado de evolução, estão contemplando a possibilidade aterrorizante, mas emocionante, de embarcar na vida fora da água; e o casal, para quem a existência se tornou monótona e rotineira, tem as respostas para suas perguntas mais urgentes. Essas respostas são dadas com calor, humor e eloquência poética, e com reverberações emocionais e intelectuais que perdurarão no coração e na mente do público por muito tempo depois que a peça terminar.