Sesc anuncia criação de Orquestra Jovem no Rio Grande do Sul

Anunciado pelo presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, durante o lançamento da 12ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, na noite desta terça-feira (4), o RS terá sua Orquestra Jovem do Sesc. Projeto que une educação musical e inclusão social ao oferecer cursos de instrumentos e prática de conjuntos para adolescentes, o Sesc Orquestra Jovens foi criado em 2004 e está presente, atualmente, no Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

O projeto-piloto da orquestra no RS está sendo estruturado em Pelotas, com a expectativa de ser expandido para outras cidades. A projeção é de que, ao longo dos próximos meses, sejam preparadas as salas e efetivada a compra dos instrumentos para que, entre fevereiro e março de 2024, seja lançado edital para a captação dos alunos. "Este projeto tem o objetivo de ampliar a atuação sociocultural na cidade de Pelotas, sistematizando um programa formativo de educação musical. É uma novidade que é motivo de muito orgulho para todos nós”, comemorou Bohn.



O Festival vai acontecer entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2024. Com a oferta de bolsas parciais e integrais, vai oportunizar o aperfeiçoamento dos participantes com uma seleção de 46 professores renomados, vindos de diferentes partes do mundo. Alemanha, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Polônia, Portugal e Rússia integram as nacionalidades do quadro de especialistas. Além das formações, dezenas de apresentações culturais gratuitas de alunos, professores e músicos convidados acontecerão em diferentes espaços públicos da cidade.



“Nesses onze anos de evento, nós tivemos o prazer de receber cerca de 3 mil alunos que tiveram suas histórias de vida transformadas pela música. E que orgulho sabermos que o Sistema Fecomércio faz parte disso”, discursou Bohn. “Foi por meio desse projeto, que muitos desses alunos conheceram professores renomados e desenvolveram suas habilidades, alçando voos que não seriam possíveis se não fosse o Festival Internacional Sesc de Música. Estamos engajados mais um ano para fazermos desta nova edição um momento inesquecível, em que a cidade de Pelotas, que sempre nos recebe com tanto carinho, poderá desfrutar de uma programação de qualidade e gratuita”, destacou.



Em sua fala, o diretor da Fecomércio-RS e presidente do Sindilojas Pelotas, Renzo Antonioli, lembrou da criação do festival e como ele se relaciona com a herança cultural do município. "Lá no começo, muitas cidades tentaram trazer para si este belíssimo evento cultural e lembro que tive o prazer de lutar, no bom sentido, para que trouxéssemos esse presente para cá", recordou. A Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, destacou a relevância da iniciativa para a cidade. "Esse grande encontro de artistas, de estudantes e de uma plateia anônima, mas efusiva, que vem se formando ao longo do tempo, é lindo demais! Nós temos muito orgulho de tudo isso e um carinho muito grande pela Fecomércio e pelo Sesc que nos trazem este grande presente", ressaltou.

Cursos de música do Festival têm inscrições abertas até o dia 07 de agosto





Já estão abertas, a partir desta quarta-feira (5), as inscrições de estudantes e profissionais da música para os cursos do 12º Festival Internacional Sesc de Música. Ele oferecerá cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, tuba, saxofone, eufônio, percussão, canto lírico e composição, além do choro, que contempla violão, sopros, acordeon, bandolim, percussão e cavaquinho. As formações são voltadas a alunos maiores de 14 anos de idade, que já possuam nível avançado e buscam o aperfeiçoamento musical. As inscrições podem ser feitas no site www.sesc-rs.com.br/festival até o dia 07 de agosto. A seleção para as bolsas integrais ou parciais será feita pelos próprios professores seguindo critérios do regulamento, que também está disponível no portal.

Sobre o Festival Internacional Sesc de Música





Em janeiro deste ano, a última edição do Festival reuniu 335 alunos de cinco países e 22 estados brasileiros. Ao longo de 12 dias, foram mais de 60 apresentações gratuitas em diferentes espaços públicos - dentre recitais de música de câmara, prática de orquestra, prática de banda sinfônica e de choro. “Através de atividades educacionais, sociais e espetáculos de altíssimo nível artístico, o Festival conquistou a comunidade de Pelotas e de outras regiões, que prestigiam o evento de forma intensa”, destaca o diretor artístico do evento, Evandro Matté. “Educar é transformar e a música é um dos melhores instrumentos. A formação integral de um cidadão se dá pela educação somada à cultura. E esses dois pilares estão presentes nos valores do evento, que educa para formar pessoas capazes de se comover e construir conosco um futuro melhor”, sublinha.



O 12º Festival Internacional Sesc de Música terá como homenageados Alberto Nepomuceno, Gabriel Faurè e Bedrich Smetana. A realização é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Bibliotheca Pública Pelotense, OSPA, Unisinos e Expresso Embaixador.



Há 77 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Oportunizar mais acesso à cultura, ao esporte, à saúde, ao lazer, à assistência e à educação é a prioridade dos serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac no Estado.





12º Festival Internacional Sesc de Música – Inscrições aos cursos