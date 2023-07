Professor e neurocientista, Marcos Emílio Frizzo lança seu primeiro romance nesta sexta-feira (7)

Professor universitário e neurocientista, Marcos Emílio Frizzo lança seu primeiro romance, As veias escuras do Saara: uma viagem ao deserto interior, nesta sexta-feira (7). Em conjunto com o Centro Cultural da Ufrgs, o autor recebe o público para sessão de autógrafos e bate papo sobre o livro, que recebe nova edição. O evento acontece na Sala Coqueiros, do Centro Cultural da Universidade (Rua Eng. Luiz Englert, 333), às 18h30min. A entrada é franca.Questões sociais são um aspecto preponderante para o autor, biólogo e pós-doutor em neurociência, interessado em novas culturas e entender a sociedade e suas organizações. Foi por meio de viagens a lugares como Itália e a região do Sahel na África, abordados no livro, que ele trouxe a inspiração para o enredo. Em um bate papo com o dramaturgo e romancista Julio Zanotta, Frizzo vai compartilhar as motivações para colocar em palavras suas vivências em realidades e culturas distintas e chamar a atenção para o conjunto de manifestações que determinam as desigualdades nas sociedades. O romance conta a história de Carlo, um italiano privilegiado que vive em Roma e sente uma grande insatisfação com a sua vida. Após uma misteriosa sequência de eventos, o protagonista vai da Itália para uma praia de pescadores no Brasil e de lá para a região do Sahel, na África.