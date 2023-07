Celebrando o samba, Marcelo D2 apresenta nova turnê no Auditório Araújo Vianna

sábado (8), às 21h, Marcelo D2 apresenta sua nova turnê Um Punhado de Bamba no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O show faz uma homenagem ao ritmo que é seu xodó: o samba. Estão confirmados no setlist clássicos da sua carreira como Qual é? e Desabafo, além de músicas de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Fundo de Quintal. Ingressos à venda na Sympla Nesteapresenta sua nova turnêno Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O show faz uma homenagem ao ritmo que é seu xodó: o. Estão confirmados no setlist clássicos da sua carreira como, além de músicas de. Ingressos à venda na, por valores a partir de R$ 60,00

Desde os anos 90 espalhando beats pelo mundo, Marcelo Maldonado Peixoto, mais conhecido como Marcelo D2, é músico, compositor, rapper, diretor de cinema, pai e avô. Com 55 anos de vida e 25 de carreira, D2 tem aquele espírito criativo inquieto que está sempre em busca do novo, do diferente, do fazer arte. E assim, segue escrevendo sua história como uma das figuras mais emblemáticas da música brasileira contemporânea.



Da criação do Planet Hemp em 1990 ao seu último trabalho solo em 2021 produzido em transmissões ao vivo abertas ao público direto da sala de sua casa em plena pandemia, Marcelo D2 mantém sua identidade subversiva, seja versando sobre a descriminalização da maconha, rimando sobre as mazelas político-sociais do país ou falando de amor.



Cria do Andaraí de alma cosmopolita, D2 tem o discurso afiado. A filosofia das ruas, a cultura do skate e uma capacidade única de absorver influências e produzir releituras extremamente singulares e pessoais dão o tom ao artista que inovou ao misturar rap com samba, que trouxe o raprocknrollpsicodeliahardcoreragga (tudo junto mesmo) e que está prestes a apresentar uma nova sonoridade em seu próximo álbum, já em fase final de produção.