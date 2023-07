Orquestra de Brinquedos toca cantigas, músicas folclóricas e eruditas no Theatro São Pedro

Nesta sexta-feira (8) e sábado (9), sempre às 15h, os soldadinhos da Orquestra de Brinquedos estão de volta ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Em curta temporada no teatro, as apresentações trazem clássicas cantigas de roda. Os ingressos estão disponíveis no site da casa, por valores a partir de R$ 40,00.No programa são apresentadas canções como Marcha Soldado e Alecrim, músicas folclóricas brasileiras, como Peixinhos do Mar e obras de compositores consagrados, como a Nona Sinfonia de Beethoven e Danúbio Azul de J. Strauss, além de músicas especialmente criadas para o grupo. A trupe, formada por Abacaxi, Veterano, Grandão, Soldadinha e Capitão, apresenta um espetáculo de teatro musical inteiramente realizado com instrumentos de brinquedo em divertidos e criativos arranjos. Ao apresentar o seu repertório, os soldadinhos enfrentam desafios como falta de corda, desregulagem de seus mecanismos e uma varinha mágica que os congela.O espetáculo envolve crianças e adultos através de uma experiência visual e sonora que, ao mesmo tempo, possui ligação direta com a memória afetiva dos adultos e instiga a curiosidade e imaginação das crianças. À partir de um jogo de sinos musicais coloridos que, quando tocados pelos cinco artistas, uma interessante coreografia é gerada e as melodias transformam-se em movimento corporal. Além dos instrumentos, os próprios artistas transformam-se em brinquedos e utilizam um repertório de cantigas de roda, música folclórica, clássica e pop como base para a narrativa do espetáculo.