Expoentes do heavy metal nacional

A primeira edição do Nova Geração Bravo Metal Fest será realizada nesta sexta-feira, às 19h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O evento terá como headliners as bandas Project46 e Rage In My Eyes, dois destaques do metal brasileiro em seus estilos. Para completar, o line-up também receberá nomes emergentes da nova geração do metal nacional: O Cara do Metal (RS), Eskröta (SP) e Psycho Decadence (RS). Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 50,00.

O já consagrado Project46 prepara o sucessor do álbum Tr3s (2017), que, em 2020, ganhou uma versão cantada em inglês. O grupo realizou recentemente um show no festival Summer Breeze Brazil. O Rage In My Eyes, por sua vez, prepara o lançamento do DVD ao vivo And Then Came the Theater, e enriquece seu característico heavy/power metal com a adição de linhas de acordeon, fortalecendo sua ligação com a milonga, em uma fórmula que une o som pesado com a música nativista da região Sul.