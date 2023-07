Espetáculo Judy – O Arco íris é aqui chega a Porto Alegre para curta temporada neste fim de semana no Theatro São Pedro

Luciana Braga dá vida a Judy Garland através de uma dramaturgia de auto ficção e direção de Flavio Marinho, em que sua própria história da atriz brasileira se funde a da atriz norte-americana, jogando luz sobre as lutas internas e externas que o artista até hoje enfrenta. Luciana é acompanhada em cena pelos músicos André Amaral e Liliane Secco, que assina também a direção musical de Judy – O Arco íris é aqui, que faz curtíssima temporada no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N), nesta sexta-feira (7), sábado (8), ambos às 20h, e domingo (9), às 18h. Ingressos à venda no site e na bilheteria da casa, por valores a partir de R$ 50,00. Indicado aos Prêmios CESGRANRIO 2022 de melhor atriz em musical e melhor direção musical, o espetáculo foi criado em comemoração aos 35 anos de carreira de Marinho e ao centenário da lendária atriz e cantora Judy Garland (1922-1969), estrela da era de ouro de Hollywood. Judy Garland, considerada um dos maiores nomes da era de ouro de Hollywood, e mãe da também atriz e cantora Liza Minnelli, se eternizou pela carreira brilhante iniciada ainda na tenra infância, crescendo acompanhada pelos olhos de um mundo inteiro, até o final. Sua atuação aos 16 anos como Dorothy no filme O Mágico de Oz (1939), e sua interpretação para a canção Over The Rainbow tornaram-se um clássico, e marco definitivo na indústria cinematográfica.