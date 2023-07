Edu Berdí, um romântico contemporâneo

Composto por oito canções, o segundo disco do cantor Edu Berdí, Quase Paralelas, é o tema principal de seu próximo show, que acontece às 20h desta quinta-feira no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/n). A apresentação contará com Gustavo Mendes no baixo, Lorenzo Flach na guitarra, Vini Fontoura no violão de aço e cavaquinho, Eduardo Fetter no violão de nylon, Márcio Bandeira na bateria, Marcelo Mello na percussão e Rafinha dos Santos no teclado. Os ingressos estão à venda no site do teatro, por valores que vão de R$ 15,00 a R$ 100,00

Para lançar ao vivo seu novo disco, já presente nas principais plataformas digitais desde o último dia 23, Berdí chamou Gustavo Mendes para assinar a direção musical do espetáculo, que terá, ainda, as participações especiais de Claus e Vanessa, Léo Henkin - compositor e guitarrista dos Papas da Língua - e da cantora Ana Karina.

Além das oito canções inéditas, o repertório do show será composto por quatro releituras do primeiro trabalho do artista, o álbum Malabarista Aprendiz, e também alguns clássicos da música pop brasileira, passando por canções de Lulu Santos até nomes da nova geração como Vitor Kley e Melim. O espetáculo será registrado em áudio e vídeo.

Acompanhadas de videoclipes, as canções do trabalho mais atual do cantor compõem um novo momento da carreira de Berdí, que se define como um "romântico contemporâneo". O álbum traz faixas de voz e violão, como Essa Canção, Seu Coração, composta pelo cantor. Segundo ele, esta versão chega "bem diferente" da primeira, gravada com instrumentos básicos de banda. "O público irá ouvir uma música completamente modificada, agora mais sofrida, mais dedilhada, somente com violão de aço e voz", adianta.

Outra regravação que será apresentada e está no novo álbum é a música Eu Te Amo, composta por Tom Jobim e Chico Buarque em 1980. "Essa versão também foi bem modificada em relação às versões deles, que eram tristes e melancólicas, quase uma valsa, com elementos como piano e baixo acústico", adianta Berdí. A do artista foi gravada como baixo, bateria, guitarra, teclado, efeitos sonoros e filtros no baixo. "São elementos do pop, que dão toda uma modernidade para o som." Ao revelar que escuta e gosta muito desta canção assinada pelos mestres da bossa nova e MPB, o cantor conta que há anos experimenta, em seus estudos, imprimir novos arranjos em músicas datadas de uma época. "Elas ficam super contemporâneas", anima-se.

Esta é a primeira vez que ele, de fato, grava uma música "modernizada" a partir da obra de grandes compositores. "Quando entendi que este álbum teria espaço para este tipo de versão, não titubeei em executar este projeto antigo", destaca. Ainda, no espetáculo desta quinta-feira, Berdí e a banda de apoio tocarão faixas dançantes como Quase Paralelas, que dá título ao novo álbum. O disco ainda conta com três faixas lançadas separadamente, antes da finalização do trabalho, iniciado em 2019: Indecisão, Te Merecer e Eu Vou Pagar Pra Ver.

Quando lançou o primeiro destes três singles, antes do álbum sair, Berdí ofereceu a faixa para muitas rádios de Porto Alegre e região, e acabou ganhando a graça do público. "Várias rádios começaram a tocar nas suas programações, e isso foi se retroalimentando, uma vez que as pessoas iam pedindo para escutar", recorda. Com Indecisão, o artista e a banda chegaram no ranking das mais tocadas e, em determinado momento, lideraram essa lista (considerando somente o gênero pop) no Estado.

"Seguimos surfando essa onda: em maio, apresentamos a canção Eu Vou Pagar Pra Ver para as rádios, e, assim como a primeira, esta faixa teve aderência grande dos programadores e ouvintes. Esse é o difencial do nosso trabalho neste momento", afirma o artista, que iniciou sua jornada na adolescência. "Quando eu era criança, passei a fazer aulas de violão aos sete anos, mas só fui ter banda mais tarde, quando participamos - de forma bem sucedida - de alguns festivais de música estudantis na cidade."

Berdí chama a atenção para o fato que nem todas as faixas do novo álbum são de composições de sua autoria: "Tenho também gravações de músicas de parceiros." O artista comenta que, para chegar no atual trabalho (gravado em janeiro de 2022), foram dois anos de preparação, selecionando repertório. "Também não tivemos pressa, porque não queríamos lançar o projeto em meio ao isolamento social causado pela pandemia de Covid-19", detalha. O disco foi produzido por Juliano Cortuah, um dos produtores mais renomados do Brasil. "Ele é fera do pop, já gravou grandes artista, com Ana Vilela, com Trem-Bala", ressalta o cantor.

Feliz com a ideia de se apresentar pela primeira vez no Theatro São Pedro, Berdí afirma que sempre imaginou que um show de lançamento de álbum precisava ser apresentado "naquele lugar tão valoroso". Quando compara o atual trabalho com o primeiro álbum, Berdí define: "Malabarista Aprendiz (2018) é um trabalho composto por MPB mais clássica, passando por valsa, bolero e um samba mais contido. Este novo álbum é bem distinto: é, literalmente, pop romântico contemporâneo."