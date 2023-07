Trio Antara traz a música indiana ao espaço Anandam Yoga e Cultura

O espaço Anandam Yoga e Cultura (rua Ramiro Barcelos 1.843) apresenta, neste domingo (9), às 17h, o Trio Antara tocando as mágicas melodias da música indiana em formato jugalbandi. O Trio Antara é formado por Eduardo Riter no sitar indiano, Emílio Salim na tabla (percussão indiana) e Fabio Mentz na bansuri (flauta de bambu indiana). O grupo apresenta Ragas e Talas da música clássica e folclórica indiana. O clima meditativo é complementado com chás especiais, enquanto as melodias dos Ragas colorem as mentes e o espaço. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 20,00.O repertório é baseado nas transmissões dos gurus indianos e segue formato ao estilo Ravi Shankar, que de forma informal conduz a plateia à contemplação engajada e meditação natural. O trio é formado por discípulos do maestro indiano Anand Kumar Mallick, da Darbhanga Gharana, uma linhagem musical ininterrupta de treze gerações na mesma família. Fabio Mentz também é discípulo de Shri Hanuman, mestre de Naad Yoga; e Eduardo também é discípulo de Shri Debashish Sanyal, sitarista da cidade de Varanasi, Índia.