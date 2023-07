Stand Up Vida de Crente chega ao Teatro do Sesc Alberto Bins

O Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) recebe, neste sábado (8), às 20h, o show de stand up comedy Vida de Crente, com Douglas Di Lima. Abordando situações do cotidiano do cristão dentro e fora da igreja com graça e leveza, o comediante apresenta um show de humor limpo e de qualidade para toda a família. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos no SAC da Unidade. Há 77 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Oportunizar mais acesso à cultura, ao esporte, à saúde, ao lazer, à assistência e à educação é a prioridade dos serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac no Estado. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.