As Batucas e a Brasil Guitar Orchestra sobem ao palco juntas neste sábado (8)

Neste sábado (8), às 20h, no Teatro do Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230), uma reunião improvável acontecerá no palco: uma orquestra de percussão de mulheres, que tem como ponto forte os ritmos brasileiros e uma orquestra de violões, que tem em sua base os ensinamentos do guitarrista inglês Robert Fripp. As Batucas e a Brasil Guitar Orchestra fazem seu espetáculo juntas, com ingressos à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 20,00. Duas linguagens, duas trajetórias e muito afeto envolvem esses dois grandes grupos. Um composto por um quinteto de violões, coordenado aqui no Brasil pelo músico Carlo Pianta, e outro com dezenas de mulheres regidas por Biba Meira e Julia Pianta. No repertório, algumas músicas e ritmos de cada grupo e também um momento onde Batucas e Brasil Guitar Orchestra sobem juntas ao palco. Em 1985, o guitarrista inglês Robert Fripp (King Crimson) ofereceu o primeiro seminário Guitar Craft, propondo novidades no relacionamento dos instrumentistas e seus violões. Este trabalho, realizado em seminários organizados por ele mundo afora são muito difundidos e chegaram ao Brasil. Por aqui, a Brasil Guitar Orchestra partiu desses encontros e apresenta os fundamentos da técnica recebida nos seminários. As Batucas – Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, vem fazendo um barulho e tanto desde 2015, não apenas por ser um ruidoso coletivo de percussão com mais de uma centena de integrantes, mas pela relevância do seu trabalho em muitos segmentos, tanto como grupo musical, quanto pelos desdobramentos nas batalhas diárias das mulheres, que ganharam visibilidade, redes de apoio e mais mãos para se juntar a tantas causas pertinentes. Os ritmos brasileiros são o fio condutor da orquestra: samba, baião, bossa nova, samba-reggae, maculelê, maracatu e coco são alguns dos estilos presentes no repertório do grupo.