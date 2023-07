Tablado Andaluz promove o 1º Festival de Flamenco de Inverno de 7 a 12 de junho

O Tablado Andaluz promove, de 7 a 12 de julho, o I Festival de Flamenco de Inverno. Serão seis dias de imersão no universo da arte flamenca, declarada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Na programação, workshops, shows e gastronomia.



As atividades ocorrem na sede do Tablado Andaluz (Av Venâncio Aires, 556), de sexta (7) a terça-feira (11). Na sexta (7), acontece a Noche Flamenca (07), com workshops de tango e bulerias com o bailaor Gabriel Matías, destaque brasileiro no cenário internacional de flamenco. No sábado (8) e domingo (9), o Bailaor Gabriel Matías realiza mais workshops sobre tango e bulerias, para iniciantes e intermediários.

Na segunda (10) e terça-feira (11), acontece o ensaio geral do espetáculo Flamencura, que acontece na quarta-feira (12), às 20h, no Teatro Renascença (Av. Erico Veríssimo, 307). O espetáculo é gratuito e as senhas serão distribuídas na bilheteria do local, a partir das 19h. Para reservas e informações: (51) 99873.0809 e 3311.0336.