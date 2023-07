Nova Geração Bravo Metal Fest traz Project46 e Rage In My Eyes como headliners no Opinião

A primeira edição do Nova Geração Bravo Metal Fest será realizada nesta sexta-feira (7), às 19h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Nesta estreia do evento, o público receberá como headliners as bandas Project46 e Rage In My Eyes, dois destaques do metal brasileiro em seus estilos. Para completar, o line-up também receberá nomes emergentes da nova geração do metal nacional: O Cara do Metal (RS), Eskröta (SP) e Psycho Decadence (RS). Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 50,00. O já consagrado Project46 prepara o sucessor do álbum Tr3s (2017), e que em 2020 ganhou uma versão cantada em inglês. O grupo realizou recentemente um show no festival Summer Breeze Brazil. Tr3s é um disco de linguagem moderna, sonoridade ímpar e alta performance por parte da banda. O Rage In My Eyes, que prepara o lançamento do DVD ao vivo And Then Came the Theater, já conta com dois trabalhos de estúdio de grande destaque, Ice Cell (2019), cujo show de lançamento foi realizado na abertura para o Iron Maiden em Porto Alegre, e o EP Spiral (2021). Navegando por estilos diversos, mas ainda focados em seu característico Heavy/Power Metal, o grupo tem como característica importante a adição de linhas de acordeom à sua sonoridade, fortalecendo sua ligação com a milonga, em uma fórmula que, ao mesmo tempo que valoriza suas raízes, une com laços fortes o heavy metal com a música nativista da região sul.