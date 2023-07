Exposição Cumulações inicia série de mostras na Pequena Galeria nesta terça (4)

Cumulações, exposição com trabalhos das artistas Bluma e Leôna de Oliveira Martins e curadoria de Adriane Hernandez abre para visitação nesta terça-feira (4), a partir das 19h, na Pequena Galeria (Travessa da Paz, 44) e segue até o dia 21 de julho. A mostra traz trabalhos vinculados à pesquisa de Iniciação Científica das artistas, vinculadas ao projeto da artista e professora da Ufrgs que assina a curadoria. A mostra Cumulações é a primeira de uma série de outras exposições que serão montadas nos próximos meses no mesmo espaço. A entrada é gratuita de terça-feira a sexta-feira das 14h às 18h.



No espaço expositivo de pequenas dimensões a curadoria escolheu por utilizar o máximo do espaço do ambiente, ocupando praticamente todas as superfícies das paredes, causando um efeito imersivo. Ambas as artistas trabalham com experimentações em arte e pintura, com materialidades, e pequenos objetos escultóricos. Bluma ocupa uma parede inteira com 112 colagens em papel de 24cm x 33cm, envolvendo diferentes materiais. Bluma apresenta também pequenas esculturas em gesso, concreto e tinta acrílica em cores suaves, mostrando objetos com diferentes materiais em interação.



Paralelamente, Leôna ocupa outra parede com 56 pinturas em pequenas dimensões, feitas em caixas de produtos reutilizadas. Essas produções correspondem a diferentes indagações da artista, colocando lado a lado trabalhos feitos no começo do processo poético e outros mais recentes realizados em situação de pesquisa. Faz parte da curadoria também uma variedade de objetos feitos com casca de ovos e gesso. A artista, que trabalha com materiais do cotidiano, expõe, ainda, telas, trabalhando diferentes materialidades no suporte.



A exposição apresentada e as próximas agendadas fazem parte de um Programa de Extensão chamado Incubadora de Projetos Artísticos. O programa tem como objetivo promover atividades artísticas, eventos e exposições, incentivando uma conduta mais propositiva do corpo discente, articulando, organizando e difundindo a produção artística que é realizada na Universidade.