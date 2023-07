Harpa celta e viabrafone são destaques no concerto Orquestra Jovem do RS nesta terça (4)

Com harpa celta e vibrafone somados aos naipes de corda e sopro, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) realiza o quarto concerto da temporada 2023, na próxima terça-feira (4). O evento será realizado no Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Av. Independência, 75), a partir das 19h, com entrada franca.O repertório conta com músicas de Piazolla, Brahms e Berceuse, entre outros. De acordo com o maestro Telmo Jaconi, regente da OJRS, será uma apresentação com os novos instrumentos para dar ainda mais harmonia ao repertório. Em breve, adianta Jaconi, será aberto novo edital para selecionar jovens músicos interessados em aprender percussão e harpa. No repertório, estarão as obras Primavera Porteña, Melodia em La Menor, Buenos Aires Hora Cero, Berceuse e Libertango, de Astor Piazzolla; Les Pins de Charlannes, de Henriette Renie; Valsa n.2 (Sopros), de Dmitri Shostakovitch; Romanian Rhapsody n.1, de George Enescu; e Berceuse (Vibrafone), de Johannes Brahms. Criada em 2009, a Orquestra Jovem do RS tem foco na formação musical de excelência, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes de baixa renda e integrantes da rede escolar, dos 10 aos 24 anos. Mais de mil estudantes do ensino público já passaram pela OJRS.