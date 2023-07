Fronteiras do Pensamento recebe Rafael Yuste, referência mundial em neurotecnologia, nesta quarta (5)

Criador do maior projeto já desenvolvido para decifrar o funcionamento do cérebro humano, o neurocientista Rafael Yuste estará em Porto Alegre nesta quarta-feira (5), para o Fronteiras do Pensamento. Espanhol radicado em Nova York, Yuste é coordenador da investigação científica BRAIN (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies), um dos mais ambiciosos estudos do mundo, incentivado pela Casa Branca com 1,6 bilhão de dólares em investimento. O encontro será realizado a partir das 20h, no Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600), e dá prosseguimento às reflexões de grandes pensadores sobre o tema deste ano, Entre o caos e a ordem: como navegar uma era de incertezas. Os passaportes ainda estão disponíveis no formato pelo site do evento, por valores a partir de R$ 718,80.A relação entre o desenvolvimento da neurociência e a garantia de direitos humanos será um tema central da conferência. "Discutirei o papel crucial que a neurotecnologia vem desempenhando no campo da neurociência e como ela pode impactar positivamente a medicina, a economia e sociedade do futuro. Ao mesmo tempo, contudo, a neurotecnologia poderia ser usada para decifrar e manipular processos mentais e ampliar cognitivamente as pessoas, conectando-as a interfaces cerebrocomputacionais, alterando o significado de ser humano", explica Yuste.A 17a edição do Fronteiras do Pensamento teve início em maio, com a escritora espanhola Rosa Montero, seguida da ativista iraquiana Nadia Murad. Após a conferência com Rafael Yuste, o Fronteiras trará a Porto Alegre mais três convidados essenciais para compreender o mundo atual: o filósofo político americano Michael Sandel, o teórico americano Douglas Rushkoff, uma das vozes mais importantes na aplicação da mídia digital para a justiça social e econômica, e o arqueólogo britânico David Wengrow. A temporada ainda inclui conferências online com o filósofo francês Luc Ferry e dois destacados pensadores brasileiros, o economista Eduardo Giannetti e o psicanalista Christian Dunker.