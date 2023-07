Antonio Villeroy apresenta novo disco, Banquete, em show no Teatro do Bourbon Country

O cantor e compositor Antonio Villeroy faz show de lançamento do álbum Banquete nesta sexta-feira (7), às 21h. O espetáculo acontece no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 40,00.No repertório do show, além das canções do novo disco, estão previstas canções dos álbuns anteriores, como Pra Rua Me Levar, Entreolhares e Amores Possíveis. Banquete é o 14º álbum de carreira da Antonio, onde apresenta 13 canções, a maioria delas cantada em duo com artistas de diversos países, entre eles, os brasileiros Francis Hime, Gelson Oliveira e Colombro Cruz, a portuguesa Joana Amendoeira, as italianas, Mafalda Minnozzi e Chiara Civello, a francesa Marie Minet, o espanhol Pedro Guerra e a venezuelana Georgina. Inspirado no livro homônimo do filósofo grego Platão, Banquete reúne canções cujo tema é o amor, em suas mais diferentes formas.