Espetáculo de dança propõe reflexão sobre os espaços de existência da comunidade LGBTQIA+ nesta quarta (5) e quinta (6)

Atração no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) em duas sessões, na quarta (5) e quinta-feira (6), sempre às 20h, o espetáculo de dança Diz o nome provoca reflexão sobre os espaços de existência e as relações da comunidade LGBTQIA+. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, por a partir de R$ 20,00. Dirigida por Anne Plein e com a parceria de vários artistas independentes, a montagem fez sua estreia ao público em março, no Sesc Canoas, fruto de um trabalho iniciado em 2017 e que, em formato de vídeo-dança, chegou a receber indicação ao Prêmio Açorianos em 2019. No elenco, estão Aline Centeno, Caroline Turchiello, Fayola Ferreira, Gustavo Deon, Luka Machado e Mariana Amaral.