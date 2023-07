Ivan Sacerdote Trio une jazz e música popular brasileira em show nesta quinta-feira (6)

Considerado um dos principais clarinetistas da atualidade, Ivan Sacerdote fará sua primeira apresentação em Porto Alegre nesta quinta-feira (6), às 20h em um encontro inédito, no palco do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), com os gaúchos Luiz Mauro Filho, no piano, e Bruno Braga, na bateria. No espetáculo Um Sopro na MPB, o trio fará uma abordagem jazzística do cancioneiro popular brasileiro. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site do EventBrite ou na recepção do centro cultural.