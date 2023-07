Maestro argentino Ezequiel Silberstein rege a OSPA na próxima quinta-feira (6)

A nova série da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), Quinta Clássica, acontece nesta quinta-feira (6), às 20h. Na apresentação, o romantismo e o classicismo se encontram em um repertório com obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Jean Sibelius, sob regência de Ezequiel Silberstein. O convidado é diretor musical da Academia Orquestral do Instituto Superior de Arte do Teatro Colón, e traz na bagagem três Grammys. Lucas Bernardo, violinista da Ospa desde 2022 e vencedor do Prêmio Especial Paulo Bosísio no mesmo ano, é o solista do espetáculo. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e estão à venda na Sympla.Para comandar o repertório, a Ospa recebe um convidado de destaque, Ezequiel Silberstein, que rege a Orquestra pela primeira vez. O maestro argentino esteve à frente da Nashville Recording Orchestra no álbum La Conquista del Espacio (2020), do cantor argentino Fito Páez, que foi premiado com um Grammy Award e dois Grammy Latino.Na primeira parte da apresentação, a Ospa executa o conceituado Concerto para Violino e Orquestra em Ré Menor, do finlandês Jean Sibelius (1865 – 1957). A obra exige do solista uma interpretação impecável e explora toda a gama técnica do violino. A versão original apresentava dificuldades técnicas a ponto do próprio compositor ter que realizar revisões para a sua estreia. Tocada pela primeira vez em Berlim, em 1905, até hoje é um dos concertos favoritos dos violinistas.