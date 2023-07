Espaço de Artes da UFCSPA abre inscrições para novas exposições

Estão abertas as inscrições de propostas para exposições de artes visuais no Espaço de Artes da Ufcspa (Rua Sarmento Leite, 245), no segundo semestre de 2023. Serão selecionadas duas propostas. Podem participar projetos de diferentes linguagens artísticas como pintura, gravura, escultura, fotografia, design, entre outras. Interessados devem se inscrever, até sexta-feira (7), neste link. Informações detalhadas estão disponíveis nas redes sociais do Núcleo Cultural e na página da Cultura no site da UFCSPA, em Edital PROEXT 2023/2. O Espaço de Artes da Ufcspa está localizado no prédio 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Inaugurado em 2002, desde então recebeu trabalhos de mais de 50 artistas de diferentes estilos e trajetórias. Com mais de 20 anos de história, o local é uma referência de arte e cultura na universidade. Para democratizar, ainda mais, o acesso ao espaço cultural, desde 2018, a universidade seleciona exposições por meio de editais públicos. O objetivo é fomentar a criação, a produção e a difusão das artes visuais, oportunizar o acesso gratuito à cultura e contribuir para a formação humanizada de estudantes e de toda a comunidade da UFCSPA.