Exposição denuncia precariedade no sistema das artes através de gambiarras poéticas

A partir desta terça-feira (4), às 18h, o Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) recebe a artista Catarina Dias em sua primeira exposição individual, @ktrinafuracona, contemplada pelo Edital Força e Luz – Energia Cultural 01/2022. Com curadoria de Marina Feldens, a mostra brinca com objetos comuns na construção de gambiarras poéticas em forma de instalações, fotoperformances e colagens digitais, se apropriando da precariedade a seu favor. A exposição fica em cartaz, gratuitamente, até agosto, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 11h às 18.O user da artista no Instagram (uma de suas principais plataformas de trabalho) dá nome à exposição, que traz obras biográficas, criadas a partir de seus afetos e respeito a trajetória de sua família. Através de referências cotidianas do imaginário popular brasileiro, Catarina ressalta a importância de refletirmos e questionarmos as viabilidades no campo artístico e a necessidade de abrir espaços institucionais para a formação de lugares seguros às múltiplas histórias.