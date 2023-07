Gilson Peranzzetta e Marcel Powell se apresentam no Jazz Day e lançam novo disco em parceria

Dando continuidade a série que visa celebrar o Jazz, um dos gêneros musicais mais aclamados em todo o mundo, o Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028) traz um duo formado por dois dos maiores instrumentistas brasileiros da atualidade, para celebrar a música instrumental brasileira. O espetáculo acontece nesta terça-feira (4), às 20h. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 35,00.Na apresentação, o violão do instrumentista Marcel Powell e o piano do maestro Gilson Peranzzetta se encontram em uma sonora harmonia. Os artistas apresentam o álbum Pro Tião, celebrando um encontro de gerações que homenageia o violonista Sebastião Tapajós. A arte dos dois grandes instrumentistas imprime a já conhecida formação de duo, dimensão nova e surpreendente, pois eles fogem dos sotaques já conhecidos e formulam uma sonoridade peculiar na qual estão contidos os sedimentos culturais do Brasil, retratados na diversidade de seus ritmos e gêneros musicais. Gilson Peranzzetta e Marcel Powell em suas apresentações que fazem solos, tocam juntos trocando funções e sensações, buscando novas dinâmicas, novas sonoridades. Ora a mão esquerda do piano busca os baixos e desenha a harmonia para que o violão evolua, ora o violão serve de apoio para os solos e desenhos do piano, proporcionando um espetáculo mágico.No repertório do disco que está disponível nas plataformas digitais e edição física temos composições de Baden Powell, Tom Jobim, Carlos Lyra, Sebastião Tapajós, Garoto, Valdir Azevedo, Peranzzetta e Marcel Powell. O disco traz em destaque algumas canções que tem histórias curiosas como Tocata Para Billy Blanco, música que surgiu durante um ensaio. Sebastião Tapajós compôs este tema em apenas 15 minutos, olhou para o maestro Peranzzetta e disse: “a melodia está aí, agora se vira para fazer um arranjo que remeta à Bach”. Peranzzetta fez o arranjo que se tornou o preferido de Sebastião Tapajós. Outra música é Pro Tião, obra que dá título ao álbum e foi composta por Gilson Peranzzetta e Marcel Powell em homenagem ao grande violonista Sebastião Tapajós, alguns meses após a sua morte.