OSPA Jovem realiza concerto gratuito com repertório que vai de Tchaikovsky a Tom Jobim neste domingo

Os estudantes de Prática de Orquestra da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) retornam à Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501) neste domingo (2), às 18h, para o segundo concerto do ano. A OSPA Jovem apresenta, sob a regência do compositor e músico Arthur Barbosa, obras dos grandes compositores do romantismo Piotr Ilitch Tchaikovsky, Jean Sibelius e Modest Mussorgsky. Na segunda parte do espetáculo, os alunos dão um salto no tempo e interpretam um repertório latino-americano: Tom Jobim, Dámaso Pérez Prado e uma composição do regente Arthur Barbosa completam a programação. A entrada é franca e ocorrerá por ordem de chegada.



Com os movimentos Valsa e Cena, de O Lago dos Cisnes, obra imensamente popular de Piotr Tchaikovsky, os alunos iniciam a apresentação. Em seguida, são interpretadas obras de música de concerto que estão nas trilhas sonoras de clássicos do cinema, como Valse Triste, de Jean Sibelius, parte da animação italiana de 1976 Allegro Non Troppo (em português, Música e Fantasia), e Uma Noite no Monte Calvo, de Modest Mussorgsky, trilha-sonora do filme da Disney Fantasia, de 1940.



Os ritmos da América Latina ganham destaque na segunda parte do concerto da OSPA Jovem. Fantasia Candombe, do regente Arthur Barbosa, dá início à sequência de obras latino-americanas do espetáculo. Logo depois, Desafinado, música escrita em 1959 por Tom Jobim, ganha arranjos de concerto para a interpretação dos alunos. Após as duas obras brasileiras, o concerto é encerrado com um divertido pout-pourri de mambos do célebre compositor cubano Dámaso Pérez Prado.