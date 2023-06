Com regência do uruguaio Martín Jorge, próximo concerto da OSPA tem solos de viola e contrabaixo

No concerto do próximo sábado (1), às 17h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) estará sob a batuta do uruguaio Martín Jorge, atual diretor artístico da companhia de ópera do Teatro Solís e regente titular da Banda Sinfônica de Montevidéu. O maestro vai reger um repertório que explora as cordas, mais numeroso naipe da orquestra. O espetáculo acontece na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501), com transmissão ao vivo pelo canal da OSPA no YouTube. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e estão à venda na Sympla. A palestra Notas de Concerto, que prevê uma introdução ao repertório, será às 16h.Na apresentação intitulada Sinfonia Concertante, a viola e o contrabaixo ganharão protagonismo com solos do argentino Julián Medina (contrabaixo) e do brasileiro Renato Bandel (viola). Segundo o maestro Martín Jorge, o repertório coloca em primeiro plano os instrumentos de cordas friccionadas, ou seja, aqueles que produzem som a partir da fricção do arco na corda. Nesse concerto, o destaque, tradicionalmente dado aos violinos e violoncelos, é cedido à viola e ao contrabaixo.Essa exploração sonora se inicia pelo Concertino para Viola (1978), de Ernst Mahle, compositor alemão nascido em 1929 e radicado em Piracicaba (SP). Para executar o solo da obra, a OSPA recebe um dos maiores violistas do Brasil, Renato Bandel. Na segunda peça do programa, o contrabaixista Julián Medina, integrante da Orquestra Filarmônica de Buenos Aires do Teatro Colón, toma a frente da OSPA para a execução de Concerto nº 2 para Contrabaixo e Orquestra em Si Menor (1845), de Giovanni Bottesini (1821–1889). Na Sinfonia Concertante para Viola e Contrabaixo em Ré Maior (1774), o compositor austríaco Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799) buscou um diálogo entre os dois instrumentos, acompanhados pelo naipe das cordas como um todo. Finalizando o concerto, a OSPA executa Die Moldau (1874), de Bedich Smetana (1824–1884), que envolve a orquestra completa. A obra integra um ciclo de seis poemas sinfônicos chamado Má Vlást (Minha Pátria, em tcheco), no qual Smetana fala da geografia e cultura da Boêmia, sua terra natal.