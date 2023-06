Coletivo Del Puerto inaugura nova sede no próximo sábado (1) no Menino Deus

Neste sábado (1), o coletivo Del Puerto abre as portas de sua nova sede no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Na data em que ocorre a inauguração oficial, haverá coquetel comemorativo a partir das 17h. Além do brinde, terá dança, música e feira de artigos flamencos - castanholas, acessórios, sapatos, entre outros. O coletivo está de mudança para novo endereço e agora ocupa uma espaçosa sala na Av. Érico Veríssimo, 716. O evento é gratuito. O espaço, capitaneado pelas sócias flamencas Juliana Prestes e Daniele Zill, está devidamente equipado para a prática do flamenco: tablado de madeira, espelhos, som e luz, climatização, vestiários, banheiros e área de convívio. A sede das aulas e ensaios da companhia de Del Puerto, também se converterá em espaço de arte, com as famosas apresentações de tablao e peñas, atividades em que a Del Puerto já tem tradição.Para celebrar, o coletivo anuncia sua nova grade de horários do 2º semestre, com mais opções de horários e novas turmas - do nível mais inicial, para quem nunca dançou, à prática mais avançada, para dançantes já habitués – convidando os interessados de qualquer um dos níveis para uma aula experimental gratuita.