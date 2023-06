Baco Exu do Blues traz turnê de novo disco a Porto Alegre

Baco Exu do Blues desembarca em Porto Alegre para show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (30), às 21h. O rapper apresenta a turnê do seu disco mais recente, Quantas Vezes Você Já Foi Amado?, com hits como 20 Ligações, Samba em Paris e Dois Amores. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 65,00.No álbum, Baco Exu do Blues explicita suas memórias, amor e raiva. Terceiro álbum do cantor e compositor baiano traz participações de Gal Costa, Vinícius de Moraes (em Samples), Gloria Groove e Muse Maya. "Eu sinto tanta raiva que amar parece errado". O primeiro verso da introdução da nova obra de um dos principais nomes da cena contemporânea já diz muito sobre o tema. O disco é sobre a forma de receber e dar afeto de um homem preto. Nunca Baco Exu do Blues foi tão Diogo Moncorvo como nas doze faixas que compõem esse disco. Nele, o eu-lírico lembra suas dores e amores com rimas que prometem hipnotizar o público.Exu do Blues está de volta e com todo coração, explicitando as formas do povo preto expressar sentimentos. O resultado é uma avalanche de sentimentos e musicalidade, bem ao estilo de Baco Exu do Blues. Tudo com o dendê de Exu e o talento de Baco. Aliás, a religiosidade africana é tema em destaque no disco. Parece que o cantor se encantou pelas entidades para entender o melhor sentido do amor.