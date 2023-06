Coletivo CÓS Costura Consciente realiza desfile de ítens feitos a partir de guarda-chuvas e outros materiais na CCMQ

No próximo sábado (1), 18h, a Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) recebe o desfile de moda autoral da CÓS Costura Consciente. O evento faz parte da programação que o coletivo vem desenvolvendo desde maio deste ano, quando passou a ocupar o Espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo, no andar térreo da CCMQ. O projeto foi selecionado por meio do edital de ocupação e vai permanecer na CCMQ até o dia 15 de julho. No desfile deste sábado, que acontece no Espaço Marilene Bertoncheli (andar térreo, ao lado do Espaço Vitrine), será apresentada a coleção CÓS de Chuva, com projetos autorais feitos com resíduos de guarda-chuvas, sacas de ráfia e papel, malotes e outros materiais, resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos quatro anos de existência do coletivo. Também serão apresentados os projetos desenvolvidos pelos alunos da turma de Atelier de Projeto 4, do curso de Moda da Unisinos.A CÓS é um coletivo que ressignifica o valor da costura e regenera materiais. Em seu ateliê, a equipe repensa processos produtivos através da aprendizagem e da experimentação em moda, focando em uma produção justa, ética, sustentável e colaborativa.