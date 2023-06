Espetáculo Sobrevida terá apresentação gratuita no Teatro do Sesc Canoas neste sábado (1)

Espetáculo que tem circulado pelos municípios gaúchos onde há mais casos confirmados do vírus HIV, a peça Sobrevida chega a Canoas para uma sessão gratuita no Teatro do Sesc (Av. Guilherme Schell, 5340), neste sábado (1), às 20h. Além de assistir à apresentação, que retrata a vida de um ator ao revelar seu diagnóstico positivo, o público participa ainda de um bate-papo com o elenco da montagem falando sobre o processo criativo e a contribuição da arte para o combate ao estigma social, e com um agente de saúde do município apresentando as ações de prevenção, tratamento e acolhimento realizadas pela cidade. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na plataforma Sympla.Com direção e dramaturgia do artista e jornalista Jaques Machado, a peça traz um relato autobiográfico, conduzindo a plateia por um passeio através de memórias e medos de quem vive com o vírus há mais de dez anos. A peça autobiográfica retrata diversos momentos da vida de Jaques, como falar com amigos, buscar novos relacionamentos e o encontro com a mãe após diagnóstico. O termo "sobrevida", dito pelo médico no momento da revelação, foi escolhido por denotar a morte e o renascimento que o personagem passa toda vez que precisa falar sobre o assunto com alguém.Em cena, os atores Lincoln Camargo e Xandre Martinelli dão vida ao protagonista em diferentes momentos e ainda interpretam outras pessoas importantes do enredo que transforma em dramaturgia situações reais no enfrentamento ao HIV. A montagem ainda conta com cenografia de Rodrigo Shalako, direção de movimento de Angela Spiazzi, iluminação cênica de Ricardo Vivian, operação de luz de João Fraga e Edu Kraemer, além da operação de som de Luiz Manoel e Manu Goulart.Canoas será a oitava cidade gaúcha a receber a turnê que, desde março deste ano, tem levado arte e conscientização aos 11 municípios onde há mais casos confirmados do vírus. A peça já passou por Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Maria, Rio Grande e Pelotas, e ainda terá apresentações, também gratuitas, em Alvorada, Viamão e Bagé, até o fim deste ano. O projeto está sendo realizado com recursos do PRÓ-CULTURA RS FAC - Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.