Festival Avante apresenta as primeiras atrações e inicia a venda de passaportes

Porto Alegre recebe nos dias 11 e 12 de novembro a primeira edição do Avante, festival de música que tem como aposta a diversidade sonora. Realizado por Kino Beat Produções e Neue, o evento acontece na Marina Navegantes São João (Travessia Engenheiro Régis Bitencourt, 1101) e tem no line-up nomes regionais e nacionais distribuídos em três palcos. Os ingressos para o Festival Avante já estão sendo vendidos. O passaporte para o evento custa a partir de R$ 75,00 e está disponível no site do festival.Com mais de 16 horas de música prevista para o festival, o Avante quer reunir 5 mil pessoas por dia, para celebrar os artistas e a produção de música e arte. Entre as atrações já confirmadas, artistas que se apresentam pela primeira vez em Porto Alegre, como a banda baiana Attooxxa, o coletivo nascido no Rio de Janeiro Brasil Grime Show com participação dos MCs Mikaa e Felipe Deds, a cantora referência do funk carioca Deize Tigrona com Chernobyl, o músico carioca residente em Paris Diogo Strauz, a artista paulista Malka e a multiartista paraense Miss Tacacá. Entre os artistas locais, estão o grupo afro-gaúcho Ialodê e a banda instrumental Trabalhos Espaciais Manuais com participação do músico pernambucano Di Melo. Com uma curadoria que vai além do gênero musical, buscando atrações pela perspectiva da originalidade, o festival terá três palcos onde a mistura de ritmos, sons e elementos darão o tom.