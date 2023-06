Segunda edição do Samba do Quintana ocorre neste domingo (2) na Casa de Cultura

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) realiza a segunda edição do Samba do Quintana no domingo (2), a partir das 16h. Buscando promover a cultura sambista em um espaço público e central da cidade, valorizando os artistas da cena local, o evento ocorre na travessa Rua dos Cataventos, em frente ao bar Térreo. O público poderá conferir as performances de Pâmela Amaro e a roda Herdeiras do Samba, seguidas de apresentação de Thiago Ribeiro & Amigos, grupo residente do projeto. Com dois blocos de apresentação, os músicos podem executar clássicos do gênero e os seus trabalhos autorais, em um espaço de formação de público e cena. A entrada é franca.O Samba do Quintana dialoga com outros núcleos da CCMQ, como o Instituto Estadual de Música (IEM) e a Discoteca Natho Henn, além de manter a Rádio Quintanares, uma emissora pública e inclusiva de rádio, com programação 24 horas por dia. Segundo a diretora da CCMQ, Germana Konrath, "nada melhor do que uma roda de samba, na rua, para reforçar o caráter cultural e democrático da Casa, sempre aberta a todos os públicos, e para aprimorar a inclusão da música no nosso cotidiano". A banda residente é formada por Thiago Ribeiro (vocais e cavaquinho), Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan). Thiago Ribeiro começou na música aos 15 anos, e traz em suas referências musicais nomes como Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, João Nogueira, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Duda do Cavaco, Alemão Charles, grupo Flor de Ébano, entre outros artistas locais e nacionais. As convidadas do mês de julho são Pâmela Amaro e a roda Herdeiras do Samba, que conta com Carine Brasil (surdo), Louise Nunes (voz, violão), Nanná Senna (voz, pandeiro, conga) e Gabi Barbosa (voz, rebolo). A vocação musical de Pâmela Amaro começou a ser moldada na infância. Nascida em Porto Alegre, Pâmela Amaro tem se revelado como uma das novas expressões do samba no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, a partir das composições, reverenciando as africanidades e o enaltecimento de mulheres negras.