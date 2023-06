Luiz Mauricio Azevedo lança novo livro de contos que tratam do racismo e exclusão social através da ironia

O mais recente livro de Luiz Mauricio Azevedo reúne contos que se destacam pela ironia na crítica à exclusão social, ao racismo, à religiosidade e tantos outros temas cotidianos. Originalidade e uma aguda sutileza marcam as 26 histórias reunidas em Baldeação (Editora de Cultura, 80 páginas, R$ 49,90), que tem lançamento no sábado (1), às 17h, na Livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48), com sessão de autógrafos e Sarau com participação da poeta Fernanda Bastos e do músico Jorge Foques. O evento é gratuito.Para Manuela D'Ávila, que escreveu a orelha do livro, o autor faz de sua escrita uma arma potente na luta contra o racismo que estrutura as relações econômicas, sociais e políticas em nosso país. Na obra, o autor busca valorizar a oralidade como estilo, diversificando e ampliando a língua viva. As editoras avisam: "Este livro contém palavras e expressões típicas do chamado dialeto gauchês.” Luiz Mauricio Azevedo é escritor, editor, tradutor e crítico literário afro-brasileiro. Mestre em Comunicação e doutor em Teoria e História Literária, é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Entre seus trabalhos ensaísticos estão: Estética e raça: Ensaios sobre literatura negra e A sociedade da cor: Brasil, país da igualdade racial?. Também autor de poemas, crônicas, novelas e romances, como Pequeno Espólio do Mal e O Quarto de Judas. Tem obras publicadas em inglês (Digital Mammals, 2015) e em francês (Le musée, 2014). Em 2022, seu livro Por uma literatura menos ordinária venceu, na categoria crônicas, o Prêmio Açorianos, de Porto Alegre.