Bartok e música brasileira com regência de Cláudio Cohen no próximo Domingo Clássico da Orquestra da Ulbra

No Domingo Clássico de julho, a Orquestra de Câmara da Ulbra será regida por Cláudio Cohen, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília. Ele comanda um programa com os compositores brasileiros Cláudio Santoro e Alexandre Guerra, além do húngaro Béla Bartók. O concerto ocorre no domingo (2), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca. Haverá distribuição de senhas uma hora antes do início do espetáculo, por ordem de chegada. A primeira obra a ser apresentada é Divertimento, de Bartók - importante pesquisador do folclore musical de seu país. A obra foi escrita em apenas duas semanas, no verão de 1939. Poucas semanas após a conclusão da composição, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Bartók era um ferrenho opositor dos nazistas e, no ano seguinte, com o alinhamento da Hungria ao Eixo, exilou-se nos Estados Unidos.Em seguida, a Orquestra executa Ponteio, de Claudio Santoro. A música foi composta em 1953, na fase nacionalista do compositor. A primeira parte, bem ritmada, é contrastada por uma sessão lenta, com uma melodia de grande lirismo executada pelo violino. Após o retorno da parte inicial, a obra termina com uma coda enérgica e brilhante. Santoro foi fundador do departamento de música da UNB. Em 1979 fundou a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, da qual foi regente titular - e que hoje é regida por Cohen. A última obra do espetáculo é Três contos para cordas, de Alexandre Guerra - compositor que tem se destacado no cenário musical brasileiro e internacional não só pela sua produção de trilhas para cinema e televisão, mas também como compositor erudito e arranjador. Em Três Contos para Orquestra de Cordas, o compositor propõe-se a representar, em música, obras de três escritores diferentes. O nº 1, inspirado no conto A cidade adormecida, do escritor francês Marcel Schwob. O conto nº. 2 narra as peripécias de Jacinto, personagem do romance A cidade e as serras, de Eça de Queiroz. O Conto nº. 3 baseia-se em uma fábula de Rubem Alves sobre o encanto, que está debaixo dos nossos narizes justamente onde não o procuramos.