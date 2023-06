Gloria Groove se apresenta no Araújo Vianna neste sábado (1)

Gloria Groove, um dos maiores nomes da música da atualidade, se apresenta pela primeira vez no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (1), às 21h30min, com o show do seu disco mais recente, Lady Leste. A apresentação promete ser dançante e cheia de ritmo, e conta com hits como Vermelho, Bonekinha, A Queda e muito mais. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 75,00.Com 13 faixas e seis participações especiais, Lady Leste marca o retorno de Gloria Groove ao pop, após a experiência com o R&B em Affair. A cantora planejou um álbum dançante e cheio de ritmo para embalar sua volta aos palcos. Com estética inovadora, Gloria Groove abordou de forma inédita a cultura do cancelamento e viralizou nas redes sociais. Próximo dos 200 milhões de acessos no YouTube, o clipe de A Queda foi o clipe pop solo mais visto e curtido de 2021. A música alcançou o Top 10 e todas as plataformas de música e tornou Gloria a primeira drag queen solo a conquistar o Top 200 da Billboard. Além do pop e R&B, o álbum também passa por estilos como o funk, o pop, o pagode, o trap, o R&B, o rock; mas sem perder a essência da persona Gloria Groove.