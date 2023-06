Gaúcha radicada em Nova York, Ma Troggian se apresenta em inauguração de Casa Vasco

Gaúcha, Mariana Troggian é cantora, compositora, atriz, roteirista e ativista LGBTI+. Há nove anos em Nova York, agora traz sua música para o Brasil em show de inauguração do Casa Vasco (Rua Vasco da Gama, 207), novo bar do famoso bairro Bom Fim, de Porto Alegre. Na mesma noite da performer, as artistas Drag Justine e Gabi dos Bambolês se apresentarão. O evento acontece no sábado (1) e domingo (9), às 19h30min. Os ingressos estão esgotados. Seu nome de batismo é Mariana. Ma Troggian, artisticamente. Mas pode chamá-la apenas de MA. A defesa dos direitos das minorias acompanha a história de MA. No evento, a artista apresenta algumas de suas canções mais famosas, como o single Electric Elegance, com clipe filmado na vertical, seguindo a estética mobile, recém-lançado nos Estados Unidos. Além disso, a noite conta com outro de seus mais recentes trabalhos, Were Have You Been, My Love?, com participação da cantora italiana Tania Kass e que vem acompanhado de um videoclipe inspirado na estética drag, dirigido por Eva Depoorter.